Alantra, tra i promossi del 2025 gli italiani Filippo Luigi Codazzi e Gianpiero Di Perna

Alantra

(Teleborsa) -, banca d'affari spagnola specializzata nel segmento mid-market, ha annunciato la. Le promozioni abbracciano cinque nazionalità e cinque degli uffici chiave di Alantra."In Alantra, le nostre persone sono la nostra risorsa più preziosa: incarnano la nostra dedizione verso clienti e investitori, guidano l'innovazione e stabiliscono lo standard di eccellenza in tutto ciò che facciamo - ha affermato il- In questo momento cruciale, mentre la nostra nuova strategia aziendale richiede una leadership solida a ogni livello, questi professionisti hanno costantemente dimostrato la visione, lo spirito collaborativo e la resilienza che definiscono la nostra azienda".di Alantra sono: Robert Young, Investment Banking (Regno Unito); Brian Minnock, Investment Banking (FIG); Jesús Bernardo, Investment Banking (FIG); Stefan Bertram, Asset Management (EQMC); Inigo Echaniz, Asset Management (Klima); Juan Luis Torres, Asset Management (Private Equity); José Alberto Parejo, Asset Management (Business Development)Sergio Jerónimo, Asset Management (Investor Relations); Álvaro Fernández-Herrero, Head of Risk & Compliance; Javier Fernández Álamos, Head of IT; Yago Sanchez-Reig, Head of Investor Relations, Communication & Marketing.di Alantra sono: Alex Trevor, Investment Banking (Regno Unito); Oliver Hickley, Investment Banking (Regno Unito); Simon Berta, Investment Banking (Francia); Marius Obrist, Investment Banking (Svizzera); Filippo Luigi Codazzi, Investment Banking (Italia); Gianpiero Di Perna, Investment Banking (Italia); Guillermo Hernandez, Investment Banking (Spagna); Arthur Lemasson, Gestione patrimoniale (Private Debt); Cristiano Bartolini, Asset Management (Private Equity); Eduardo Bravo, Gestione patrimoniale (EQMC); Raúl de Cristóbal (IT).