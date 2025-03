Autostrade Meridionali prevede incasso nel 2025 di residue pendenze

Autostrade Meridionali

(Teleborsa) - Il Liquidatore Unico di, società in liquidazione quotata su Euronext Milan, ha approvato il progetto di Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024. Ilsi chiude con un, rispetto all'utile 1.451 migliaia di euro conseguito nel 2023. Tale risultato è sostanzialmente riferibile al ricavo di 1.889 migliaia di euro relativo a quanto ottenuto a titolo dicon riferimento al "Fondo di trattamento di fine rapporto di lavoro" maturato al 31 marzo 2022 e ai proventi finanziari maturati nell'esercizio sulle attività finanziarie, parzialmente compensati dai costi di funzionamento.Con riguardo all'evoluzione prevedibile della gestione, viene spiegato che il, tra le quali, per rilevanza: l'alienazione dei beni di proprietà, il pagamento dei debiti e l'incasso dei crediti derivanti principalmente dalla pregressa gestione della tratta autostradale, nonché laInoltre, sono in corso le attività volte alla, sia nei confronti del nuovo concessionario SPN, sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tra queste ultime, si segnala per rilevanza l'incasso dei residui crediti verso il Ministero, rappresentati da: l'importo di 5,9 milioni di euro dovuto quale residuo ammontare spettante come definito nel verbale sottoscritto tra la società e il concedente il 18 luglio 2022; il rimborso a favore della società delle somme erogate di 8,4 milioni di euro, per il pagamento delle riserve formulate da appaltatori che non hanno trovato puntuale ricognizione nell'ambito del verbale di subentro e degli atti aggiuntivi alla Convenzione Unica."A fronte delle interlocuzioni intercorse e dei numerosi solleciti formulati dalla società, si ritiene che presumibilmente", si legge nella nota sui conti.