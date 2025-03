Borse UE in rialzo su calo inflazione. Volano titoli difesa

Leonardo

(Teleborsa) -, in un contesto europeo più che positivo, che recupera dopo un avvio debole. A ridare fiato ai listini del Vecchio Continente contribuisce il calo dell' inflazione nell'Eurozona , letto dagli investitori in chiave di politica monetaria, a tre giorni dal meeting di giovedì 6 marzo della, che dovrebbe tagliare i tassi d’interesse di ulteriori 25 punti base.In generale, l’attenzione degli addetti ai lavori resta alta anche suiche scatteranno a partire da martedì 4 marzo sulle importazioni da Cina, Canada e Messico.Un assist ai mercati europei arriva anche dalla buona performance dei titoli della difesa, con protagonista a Milano, dopo che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine del vertice di Londra sull'Ucraina, ha detto che serve "urgentemente riarmare l'Europa". Corrono anchea Parigi ea Francoforte.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,046. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,59%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 69,96 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +106 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,54%.decolla, con un importante progresso dell'1,60%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,72%, e ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,15%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,79% sul; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,78% rispetto alla chiusura precedente.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento dell'11,51%.Svettache segna un importante progresso del 7,87%.avanza dell'1,95%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,83%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,96%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,69%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,50%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,45%.Tra i(+6,67%),(+5,04%),(+4,93%) e(+4,11%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,37%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,64%.