Davines Group, fatturato 2024 a 295 milioni di euro (+12%)

(Teleborsa) - Il, azienda attiva nel settore della cosmetica professionale ha chiuso il 2024 con unin crescita 12% rispetto al 2023, a"I risultati di quest’anno sono particolarmente stimolanti, perché evidenziano e confermano un percorso di sviluppo virtuoso, con una strategia di lungo periodo che riflette i nostri valori e con un modello di family business indipendente rivolto a una crescita rigenerativa. Dal 2019 il nostro fatturato è aumentato di oltre l’80%, in modo completamente organico, il nostro export continua a crescere insieme al nostro impegno per la sostenibilità e l’ambiente. Sono i frutti di un percorso che richiede coerenza e determinazione: oggi chi compra i nostri prodotti per l’haircare e lo skincare non sceglie solamente una formula efficace ma anche un nuovo paradigma, un nuovo modo di fare impresa, veramente e caparbiamente attento alle persone e all’ambiente", ha commentato, Presidente del Gruppo Davines.Sono i, dove il Gruppo Davines nel 2024 ha realizzato l’82% del suo fatturato, a trainare la crescita. Glisi confermano il primo mercato del Gruppo, seguiti dall’Italia. Il fatturato nel(Usa e Canada) ha raggiunto i 115 milioni di dollari (+12% rispetto al 2023) e quello registrato inha superato i 54 milioni di euro(+ 6% rispetto al 2023).Molto positivi i risultati anche in, con l’exploit della Gran Bretagna (+ 30% rispetto al 2023) e della Germania (+27% rispetto al 2023), paese strategico dove il Gruppo ha inaugurato la nuova filiale e la nuova sede, a Düsseldorf, nel 2023. Anche Davines France ha chiuso il 2024 con una performance straordinaria registrando una crescita del fatturato del 16%.