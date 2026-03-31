Caleffi, l'utile sale a 1,8 milioni di euro nel 2025. Fatturato +6,2%

(Teleborsa) - Caleffi , società quotata su Euronext Milan e specializzata nella produzione e nella commercializzazione di articoli di lusso per la casa, ha chiuso il 2025 con un fatturato pari a 61,1 milioni di euro, in crescita del 6,2% rispetto al 2024 (57,5 milioni). Le vendite in Italia ammontano a 58,1 milioni (53,7 milioni nel 2024); le vendite estere si attestano a 3 milioni (4,9% del fatturato), rispetto a 3,8 milioni nel 2024 (6,7% del fatturato). Il fatturato estero è realizzato per il 39,1% nei Paesi UE, per il 60,9% nei Paesi extra UE.



Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a 5,7 milioni di euro, in incremento rispetto a 5,2 milioni nel 2024, con un'incidenza sul fatturato pari al 9,4% (9,1% nel 2024). Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a 3,1 milioni di euro, rispetto a 2,8 milioni nel 2024. Gli ammortamenti ammontano a 2,5 milioni (2,4 milioni nel 2024), di cui 0,6 milioni relativi ad ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni materiali, 0,1 milioni ad ammortamenti di attività immateriali e 1,7 milioni relativi all'ammortamento delle attività per diritto d'uso. Il Risultato Netto è pari a 1,8 milioni di euro, rispetto a 1,7 milioni nel 2024, dopo imposte per 0,7 milioni (0,5 milioni nel 2024).



L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a 10,8 milioni di euro, in miglioramento rispetto a 13 milioni al 31 dicembre 2024. L'Indebitamento Finanziario Netto escluse le passività finanziarie ascrivibili al principio IFRS 16 è pari a 3,4 milioni, in miglioramento rispetto a 5,7 milioni al 31 dicembre 2024. L'Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2025 era pari a 13,2 milioni (al netto dell'IFRS 16 era pari a 5,4 milioni).



"I risultati dell'esercizio 2025 riflettono un andamento complessivamente in linea con le attese in termini di ricavi, con una crescita rispetto all'esercizio precedente, e un livello di EBITDA margin superiore al range indicato (7%-8%), pur in un contesto di mercato complesso - ha commentato l'AD Guido Ferretti - Nel corso dell'anno il Gruppo ha continuato a operare con attenzione alla gestione dei costi e alla salvaguardia della marginalità, conseguendo anche un progressivo miglioramento della posizione finanziaria netta. Permangono elementi di incertezza legati al quadro macroeconomico e all'evoluzione dei consumi, che si riflettono anche sull'andamento degli ordini nei primi mesi del nuovo esercizio. In tale contesto, il Gruppo prosegue con un approccio prudente, focalizzato sull'efficienza operativa e sul mantenimento degli equilibri economico-finanziari".

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