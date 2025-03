Il settore Auto accelera in Borsa con spostamento target UE su emissioni

Volkswagen

BMW

Mercedes-Benz

Renault

Stellantis

(Teleborsa) -a metà seduta, dopo che la Commissione europea ha ceduto alle loro pressioni per concedere tre anni, anziché uno solo, per soddisfare gli"Proporrò questo mese un emendamento mirato al regolamento sulle emissioni di CO2, per far sì che le aziende automobilistiche abbianotà", ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una conferenza stampa dopo un incontro all'interno del Dialogo strategico dell'UE con il settore automotive.Le multe, secondo le case automobilistiche, potrebbero arrivare ase le loro flotte non rispettassero i limiti nel 2025 (94 grammi/km di emissioni per le nuove vendite). I target rimarranno gli stessi ma si avrà ora più tempo, 3 anni. Il raggiungimento degli obiettivi si basa sulla vendita di più veicoli elettrici, un segmento in cui le case automobilistiche europee sono in ritardo rispetto ai rivali cinesi e statunitensi."Gli obiettivi rimangono gli stessi. Devono rispettarli, ma ciò significa", ha affermato von der Leyen, aggiungendo che la proposta richiederà comunque l'approvazione dei governi dell'UE e del Parlamento europeo.La Commissione UEper l'automotive per garantire che i produttori dell'UE possano elettrificare le loro flotte e competere con i rivali statunitensi e cinesi. "Il nostro Piano d'azione di mercoledì si concentrerà su una fiorente industria automobilistica europea. Non è la fine del nostro Dialogo strategico con il settore. Continueremo a lavorare e a impegnarci, ha detto von der Leyen.In, alle 14:00, spicca il volo, che si attesta a 111,5 euro, con un aumento del 4,11%. Buona la performance di, che si attesta a 86,16 euro, con un aumento del 2,69%. Si muove al rialzo, che si attesta a 61,45 Euro, con un aumento del 2,81%.In, ottima la performance di, che si attesta a 51,82 euro, con un aumento del 3,97%. In, migliora l'andamento di, che si attesta a 12,45 euro, con un aumento dello 0,70%.