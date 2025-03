Netweek, controllata Dmedia Group verso la composizione negoziata della crisi

Netweek

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, ha comunicato che laha depositato presso la Camera di Commercio di Lecco l'istanza ex art. 17 e 25 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII) per l'(CNC).Dmedia Group ha presentato l'istanza anche per quanto riguarda le controllate Media In e Publi In. Dmedia Group è la società capogruppo delle attività editoriali e attraverso questa operazione si prefigge didelle tre società e di avviare un processo di ristrutturazione ed integrazione con l'obiettivo di raggiungere una marginalità strutturalmente positiva in grado di generare flussi finanziari sufficienti a ripagare il debito accumulato.che si affiancherà alla società nella gestione della crisi.