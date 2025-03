Prada vicina all'acquisizione di Versace, vale 1,5 miliardi

(Teleborsa) -si avvicina all'acquisizione dida. Lo riporta Bloomberg secondo cui si sarebbe trovata una intesa per un prezzo fino a 1,5 miliardi di euro e l'accordo potrebbe essere raggiunto entro fine marzo, se le trattative dovessero andare a buon fine.Secondo l'agenzia USA che cita fonti vicine al dossier, in questo modo Prada "potrebbe creare un polo italiano della moda in grado di competere meglio con i big globali del settore, su tutti Lvmh e Kering. Per l'Italia, dopo decenni in cui i marchi tricolore sono finiti in mani straniere, un eventuale accordo rappresenta una inversione di tendenza nel mondo del lusso".