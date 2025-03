Arca Fondi SGR, Marco Basilico nuovo Responsabile Direzione Istituzionali e Previdenza

(Teleborsa) -, società attiva nella gestione del risparmio, ha annunciato laMarco Basilico vanta una vasta esperienza nel settore del risparmio gestito, maturata in. Prima di entrare in Arca Fondi SGR, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in, dove si è occupato dello sviluppo del business istituzionale in Italia e nel Sud Europa. In precedenza, ha lavorato in JPMorgan Chase a Londra, dove si è specializzato nel marketing di prodotti derivati.Nel suo nuovo ruolo, Marco Basilico avrà la responsabilità di, con l'obiettivo di promuovere l'offerta di Arca Fondi SGR in questo segmento di mercato strategico.