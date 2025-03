Ardian e Rockfield investono nel settore dello student housing a Bologna

(Teleborsa) -, colosso francese del private equity, e, piattaforma specializzata in student housing, hanno completato un nuovo investimento nell'ambito della strategia paneuropea dedicata al Purpose-Built Student Accommodation (PBSA), a breve distanza dal primo investimento realizzato a Firenze lo scorso novembre e da quello ancora più recente di Barcellona. Si tratta di un, in via Serlio 26/2, a 10 minuti dalla stazione centrale e raggiungibile a piedi dal quartiere universitario della città.Il, ha completato i lavori nel 2022. Stonehill è stato uno dei primi player nel settore PBSA italiano con 1.100 camere consegnate ad oggi.La residenza studentesca si sviluppa su 16 piani fuori terra e un seminterrato, per unacon un tasso di occupazione vicino al 100%. Gli studenti possono usufruire di diversi spazi comuni come zona lounge, aule studio e aree di servizio, reception, sala posta, palestra, sala cinema, sala per lo yoga e lavanderia. Gli alloggi sono strutturati come miniappartamenti completamente autonomi e dotati di cucina e bagno privati.L'asset di Bologna rappresenta la terza acquisizione di Ardian e Rockfield e si inserisce nella, grazie a una pipeline attiva di investimenti in Italia, Paesi Bassi, Spagna, Germania e Francia e un dry power di circa 800 milioni di euro, al fine di creare un portafoglio di student housing di elevata qualità."Il settore dello student housing in Italia sta vivendo da qualche anno un periodo di forte crescita, con un aumento medio del numero di studenti stranieri negli ultimi cinque anni del 7,3% -e Managing Director di Ardian - Le città universitarie, come Bologna, sono al centro di una domanda sempre più elevata di alloggi, creando un'opportunità unica per investimenti in strutture moderne e sostenibili che rispondano alle esigenze di una nuova generazione di studenti".