Autostrade per l'Italia avvia la prima sperimentazione di Bio GPL per uso industriale in Italia

(Teleborsa) - Per la prima volta in Italia, nel settore constructions, sarà il, anella produzione di asfalto. Prosegue così, società del, player di riferimento nella costruzione, manutenzione, ripristino e ammodernamento delle strade e autostrade.La società ha infatti, leader di mercato in Italia nella distribuzione di Gpl (Gas di petrolio liquefatto) e Gnl (Gas naturale liquefatto), con la consegna e distribuzione per la prima volta del bio Gpl, certificato sostenibile secondo lo schema ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification). Il bio Gpl è un gas propano prodotto da materie prime biologiche - si tratta infatti di un sottoprodotto della raffinazione di gasolio 'bio' Hvo - ma con le stesse caratteristiche chimiche e di utilizzo nonché le stesse performance del Gpl tradizionale, che quindi consente una riduzione delle emissioni di CO2 fino all’80%.Con questoin questa fase pilota, il proprio impianto di produzione di asfalto, precedentemente alimentato a Btz, senza necessità di interventi sull’infrastruttura. Nel 2024 la produzione totale di conglomerati bituminosi di Amplia è stata di circa 317mila tonnellate, di queste il 55%, pari a circa 175mila tonnellate,: tecnica che, riducendo le temperature di produzione, ha permesso un risparmio di C02 di circa 15 tonnellate. Numeri che fanno di Amplia la prima azienda in Italia per produzione di questa tipologia di asfalto e conferma il lavoro e l’impegno del Gruppo nella riduzione dell’impronta carbonica e nell'utilizzo di nuove tecnologie meno impattanti per l'ambiente."L’impegno per la Sostenibilità del Gruppo Autostrade per l’Italia e, in particolare, della sua controllata AMPLIA, - dichiara, - si sviluppa tramite strategie innovative: elettrificazione della flotta, economia circolare per mezzo dell’incremento del fresato reimpiegato, ricerca nel processo produttivo, ad esempio attraverso lo sviluppo di conglomerati bituminosi prodotti a tiepido. La conversione degli impianti per l’utilizzo di combustibili innovativi e a ridotte emissioni è uno dei nostri principali impegni e questa iniziativa testimonia quanto lo sforzo del Gruppo si traduca costantemente in azioni concrete”. Laperché comporta un abbassamento delle temperature di stesa, e dunque un miglioramento di condizioni per gli operai che lo stendono, per la diminuzione dei fumi e la riduzione di esposizione alle alte temperature. La materia prima utilizzata proviene inoltre da materiali riciclati: è un'innovazione, quindi, che promette di essere un game-changer perché favorisce contemporaneamente la tutela dell’ambiente e dei lavoratori e l'economia circolare.La strategia per una mobilità sempre più sostenibile di ASPI trova ulteriori conferme nelle attività che si stanno portando avanti in ambito manutentivo che, ad oggi, si sono concretizzate nello sviluppo del Grip Mastic Asphalt, una tipologia di conglomerato bituminoso ad aderenza migliorata realizzato conovvero l’inerte ricavato dalla frantumazione e dal recupero delle scorie nere d’acciaieria, e nella introduzione all’interno del E-PMS , applicativo di asset management per i lavori di manutenzione delle pavimentazioni stradali, di un parametro di valutazione dell’impatto ambientale dei piani di manutenzione denominato EAR (Environmental Asphalt Raing). Questo rappresenta un altro esempio di come il settore in cui si opera possa prevedere una nuova concezione green e più sostenibile nella progettazione e nella realizzazione delle opere.Il Gruppo Autostrade per l’Italia ha, avviando iniziative che coinvolgono in questo percorso tutti i suoi principali stakeholder, disegnando un nuovo sistema per la governance della sostenibilità e rivedendo molti processi di business.