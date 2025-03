Comal sale in Borsa con volumi sopra la media su incremento prezzo OPA

Comal

Comal

(Teleborsa) -per il titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, dopo che l'azionista(15,73% del capitale sociale) ha assunto l'se l'offerente Duferco incrementa il corrispettivo a 5,10 euro per azione (attualmente pari a 4,80 euro per azione)., pari a circa 1,6 milioni di euro in tarda mattinata. Nelle ultime due settimane il controvalore non ha mai superato i 230 mila euro giornalieri, complice anche l'OPA in corso, mentre nell'intero mese di febbraio è stato di 3 milioni di euro., prima dell'annuncio dell'adesione di Previtali arrivato in serata a mercati chiusi, i, pari a circa 881 mila euro. Anche nelle sedute precedenti all'annuncio dell'OPA, a dicembre, si erano registrati volumi anomali in assenza di notizie.(dopo essere salita fino a 5,04 euro nei primi scambi), con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 5,003 e successiva a 5,113. Supporto a 4,893.