Edison Energia firma PPA con Data4 per sviluppare energia solare in Italia

Edison

(Teleborsa) -, provider e investitore leader europeo nel settore dei data center, e, società del Gruppoattiva nella vendita di energia elettrica e gas, hanno firmato un. L'accordo decennale si basa su un parco fotovoltaico di nuova costruzione da 148 MWp (Megawatt-peak) in provincia di Viterbo con l'obiettivo di fornire energia decarbonizzata a ridotto impatto ambientale.Grazie a questa nuova partnership, Edison Energia, pari al 10% dei consumi energetici di Data4 in Italia."L'Italia è un Paese chiave per Data4, e siamo lieti di supportare la produzione di energia rinnovabile a beneficio dei nostri clienti in partnership con un player leader del settore", ha dichiarato"L'accordo siglato con Data4 e l'avvio della fornitura confermano l'impegno di Edison Energia a fianco dei clienti nel processo di decarbonizzazione dei consumi", ha dichiarato