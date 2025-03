Maire, aggiornato Piano Strategico: nel 2034 Ebitda sopra 1 miliardo

Maire

(Teleborsa) - Il gruppoha presentato insieme ai risultati finanziari del 2024 anche il nuovoche aggiorna i target economico-finanziari del piano del 2024. Per il 2034 attesiper oltree undi oltre, con unmargine che è previsto raggiungere il 10%, grazie al crescente contributo delle tecnologie e dei progetti integrati ad alto valore aggiunto."La crescita sarà favorita dal significativo piano di investimenti energetici, destinati principalmente alla valorizzazione del gas per produrre carburanti e prodotti chimici a basse emissioni di carbonio nei primi anni, per poi concentrarsi sempre più sulle molecole verdi e sugli e-fuel", ha specificato l'azienda. L'espansione sarà supportata da circaprevisti nell’orizzonte temporale di piano.Lesono previste a circa 700 milioni nel 2029 e a oltre 1,9 miliardi nel 2034, anche grazie ad un livello più normalizzato di investimenti e ai ritorni derivanti dagli investimenti di MET Development nella seconda metà del piano.Sono inoltre previsti una riduzione dele un incremento delal 66% dal 2026 in poi (nel 2024 è salito al 55% dal 50% dell'anno precedente).