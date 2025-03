Maire, titolo crolla dopo pubblicazione risultati 2024 e nuovo piano industriale

Maire

(Teleborsa) - Pressione su, che perde terreno dopo la pubblicazione dei risultati finanziari del 2024 e l' aggiornamento del Piano Strategico , mostrando una discesa del 15,88%.Per il 2034 attesiper oltre 11 miliardi e undi oltre 1,1 miliardi, con un margine che è previsto raggiungere il 10%, grazie al crescente contributo delle tecnologie e dei progetti integrati ad alto valore aggiunto.Nel 2024 il gruppo ha registrato ricavi in crescita a 5,9 miliardi di euro (+38,5%), in linea con la guidance. Crescita a doppia cifra anche per l'Ebitda a 386,4 milioni (+40,8%), con un margine in aumento dal 6,4% al 6,5%. Utile netto a 212,4 milioni (+64,0%), il più alto registrato nella storia del Gruppo, con un margine in aumento dal 3,0% al 3,6%