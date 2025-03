Mare Group, KT&Partners conferma Add dopo offerta per La SIA

Mare Engineering Group

La SIA

(Teleborsa) - KT&Partners ha confermatoper azione, upside potenziale del 58%) e) sul titolo, azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan, dopo l' annuncio dell'acquisizione die la pubblicazione dei risultati preliminari per il 2024.Gli analisti mantengono invariata la valutazione per ora, in attesa di ulteriori indicazioni sulla guidance di La SIA. Sebbene non abbiano ancora incorporato La SIA nelle stime, hannoper riflettere i proventi dell'Accelerated Bookbuilding (ABB) . La precedente stima FY24 NFP di 14,6 milioni di euro è ora rivista a 1,8 milioni di euro di debito netto, a seguito dell'inclusione di 12,8 milioni di euro dall'ABB (12,4 milioni di euro dalla prima tranche e 0,45 milioni di euro dalla seconda tranche raccolti entro la fine dell'anno).La valutazione rimane invariata in questa fase. Tuttavia, considerano questa acquisizione come un accrescimento strategico per gli azionisti di Mare Group. La società ha acquisito La SIA a un multiplo EV/EBIT di 7,4x per FY24 e 6,3x per FY25, significativamente al di sotto dei multipli di trading di Mare al momento dell'annuncio (10,4x e 8,9x per FY24 e FY25 EBIT, rispettivamente), concentrandosi sui multipli EBIT poiché le due società presentano margini operativi simili (circa 13-15%). "Il divario di valutazione, combinato con sinergie tangibili dal primo giorno, rafforza la", si legge nella ricerca.