OPA Eles, Xenon non raggiuge il 50% e riapre in termini mentre la battaglia si sposta in Tribunale

(Teleborsa) - Xenon
, società di private equity con sede in Lussemburgo e a Milano, non è riuscita
, insieme alle persone che agiscono di concerto, a raggiungere il 50% dei diritti di voto
di Eles
, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, rendendo ancora più incerto l'esito dello scontro in corso ormai da diversi mesi sulla società umbra e che vede contrapposti da un parta Xenon e la famiglia Zaffarami e dall'altra Mare Group
.
Secondo i risultati provvisori comunicati da Banca Akros, risultano portate in adesione 4.166.904 azioni ordinarie di Eles, rappresentative del 27,505% del numero di azioni oggetto dell’offerta attualmente in circolazione, per un controvalore complessivo pari a circa 13,3 milioni di euro, calcolato sulla base del corrispettivo come da ultimo incrementato il 24 dicembre 2025 (3,20 euro). Ad esito dell’offerta Xenon verrebbe a detenere, insieme alle persone che agiscono di concerto
, complessive 9.093.474 azioni di Eles (di cui 8.505.002 azioni ordinarie di Eles e 588.472 azioni a voto plurimo di Eles), rappresentative del 45,330% del capitale e del 48,359% dei relativi diritti di voto
alla data odierna.
La condizione soglia
(partecipazione superiore al 50% dei diritti di voto di Eles) non si è quindi verificata. Tuttavia, l’offerente vi ha rinunciato
.
I termini per aderire
saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque giorni di Borsa aperta
a decorrere dal giorno di Borsa aperta successivo alla data di pagamento (ovvero il 6 marzo 2026) e, dunque, per le sedute del 9, 10, 11, 12 e 13 marzo 2026 (estremi inclusi), dalle ore 8.30 (ora italiana) alle ore 17.30 (ora italiana).
L'ultimo colpo di scena
della vicenda era arrivato venerdì
, quando il Tribunale
di Perugia, adito da Xenox, ha vietato l'esercizio del diritto di voto
con riferimento a 1.000.000 azioni detenute da Mare Group, rappresentative di circa il 4,98% del capitale di Eles e corrispondenti al 4,71% dei diritti di voto, alla prossima assemblea. Mare Group ha fatto sapere
di ritenere "infondate e strumentali" le deduzioni e le eccezioni sollevate da Xenon.