Peggiorano borse europee, pesano dazi Usa su settore auto

Stellantis

Iveco

Continental

Daimler

Mercedes

Volkswagen

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Inwit

Snam

Terna

Leonardo

Stellantis

Iveco

Unicredit

STMicroelectronics

Juventus

Tinexta

Acea

Philogen

Maire

Sesa

Banco di Desio e della Brianza

Piaggio

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.La conferma dei dazi Usa su Messico e Canada colpisce i titoli delche registrano perdite consistenti sui mercati europei. A Milano male- che paga anche i dati tutt'altro che positivi sulle immatricolazioni di auto in Italia a febbraio - e, Francoforte è invece zavorrata da(perdite superiori all'8%),(perdite superiori al 5%) e da(perdite superiori al 4%).Sul, risulta in leggero calo ilin Italia, Spagna e Unione europea.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,052. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,76%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,26%) si attesta su 67,51 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,51%.pesante, che segna una discesa di ben -1,95 punti percentuali, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,41%, e in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,30%.A picco Piazza Affari, con ilche accusa un ribasso del 2,26%; sulla stessa linea, ilcrolla del 2,16%, scendendo fino a 40.450 punti.In discesa il(-1,21%); sulla stessa tendenza, negativo il(-1,2%).di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,85%.Buona performance per, che cresce del 2,24%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,91%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,45%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,12%.Seduta negativa per, che scende del 4,92%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 4,42%.Sensibili perdite per, in calo del 4,25%.del FTSE MidCap,(+4,30%),(+2,55%),(+2,52%) e(+0,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,63%.In apnea, che arretra del 5,52%.scende del 4,60%.Calo deciso per, che segna un -3,94%.