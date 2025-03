Piaggio, Colaninno: molteplici variabili nel 2025, ma potrà evidenziare una crescita

Piaggio

(Teleborsa) - "Il Gruppo Piaggio ha consolidato. La contrazione del fatturato è la diretta conseguenza della corretta strategia di riduzione dei magazzini da parte dei dealers in tutto il mondo. Questa decisione ha consentito di mantenere redditizia la rete distributiva e allo stesso tempo di prepararci al 2025 con pragmatismo". Lo ha affermatodel Gruppo, commentando i risultati del 2024 "La situazione economica globale non ha ancora evidenziato quell'inversione di tendenza che possa riportare una solida crescita dei consumi, analoga a quella registrata fino al 2023: alti tassi di interesse e la repentina impennata del tasso di inflazione degli ultimi due anni hanno rallentato la spesa - ha aggiunto - Il. Gli investimenti dell'anno nei prodotti dei nostri marchi iconici, nella ricerca e nella tecnologia, e nei poli produttivi non hanno subito rallentamenti e, al momento, anche per l'esercizio in corso continueremo su questo tracciato"."Ovviamente è doveroso mantenere il controllo sulla generazione di cassa fin a quando non si potranno registrare andamenti positivi dei mercati - ha sottolineato Colaninno - Riteniamo che anche ilma al contempo potrà evidenziare una".