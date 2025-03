Prada, Guerra: sappiamo che questa crescita di Miu Miu non continuerà per sempre

(Teleborsa) - Per quanto riguarda il, "stiamo". Sappiamo che "questo tipo di crescita non può continuare a lungo, ma cerchiamo continuamente di bilanciare la nostra offerta di prodotti, per avere un bilanciamento e non un singolo prodotto che va in una direzione". Lo ha affermato, Amministratore Delegato del Gruppo Prada, nella conference call sui risultati del 2024 ", ha sottolineato. Il 2024 è stato un anno record per Miu Miu, con vendite Retail in aumento del 93% anno su anno.In un'altra domanda sul tema, ha detto: "Siamo un gruppo fatto da due brand.. Abbiamo costruito un'infrastruttura perché Prada c'era. La. Quando hai questo tipo di crescita, è difficile avere un catch up dei costi. L'obiettivo è lo stesso: vogliamo crescere in in modo sostenibile, continueremo a investire nel brand, negozi, nelle relazioni con consumatori. Se siamo bravi in questo e abbiamo un effetto scala, proveremo a conservare questa profittabilità".