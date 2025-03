Prada, ricavi 2024 a 5,4 miliardi di euro. Vendite Miu Miu quasi raddoppiate

(Teleborsa) -, società di moda italiana quotata a Hong Kong, ha registratopari a 5.431,6 milioni di euro nel 2024, in crescita del 17% a tassi di cambio costanti rispetto al 2023, una performance ben al di sopra del mercato che segna quattro anni consecutivi di crescita a doppia cifra, like-for-like. Lesono aumentate del 18,0% a tassi di cambio costanti rispetto al 2023.A livello di marchio,ha confermato la sua solida traiettoria di crescita con vendite nette al dettaglio in aumento del 4,2% nei 12 mesi. Le vendite nette al dettaglio disono cresciute del 93,2% nel 2024, un anno record che porta il marchio a un nuovo livello di visibilità e scala.Crescita a doppia cifra delle vendite nette al dettaglio in+45,8%, Medio Oriente +26,0%,+17,5% e Asia Pacifico +13,1%, tutte a tassi di cambio costanti;con elevata crescita a una cifra (+8,9%) con un miglioramento sequenziale durante l'anno.Il(23,6%) ha mostrato un'ulteriore espansione, unita a investimenti sostanziali dietro i marchi.di Gruppo di 838,9 milioni di euro, in aumento del 25% rispetto al 2023.Il Gruppo chiude l'anno con una posizione didi 600 milioni di euro, che riflette un cash-out di capex di 460 milioni di euro. Proposta di distribuzione didi 0,164 euro per azione.L'ammodernamento della rete di vendita al dettaglio è rimasto un'area chiave di impegno e attenzione, poiché il Gruppo ha completato circa 90 progetti di ristrutturazione e ricollocazione nel corso dell'anno, in linea con l'obiettivo strategico di elevare l'esperienza del cliente. Dopo 38 aperture e 35 chiusure nel periodo, il Gruppo chiude l'anno con 609