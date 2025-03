Walgreens Boots Alliance in rally a Wall Street, Sycamore verso acquisizione catena di farmacie

Walgreens Boots Alliance

Walgreens Boots Alliance

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 6,92%.A dare linfa alle azioni contribuiscono rumors secondo cui la catena di farmacie sarebbe vicina a un accordo per la cessione a Sycamore Partners, per circa 10 miliardi di dollari.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 10,75 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 11,15. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 10,52.