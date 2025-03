Agos, utile 2024 in leggera crescita a 190 milioni di euro

Crédit Agricole

(Teleborsa) -, società attiva nel credito al consumo partecipata per il 61% dae per il 39% da, ha registrato nel 2024 una crescita dell'a 190 milioni di euro (vs 188 milioni di euro nel 2023) e un'elevata redditività del capitale corretta per il rischio (RONE al 13%).Il valore complessivo die servizi erogato supera gli 8 miliardi di euro, record degli ultimi 10 anni. Gli ottimi risultati commerciali si sono riflessi in un progressivo miglioramento della traiettoria dei, che registrano un'accelerazione significativa a partire dall'estate, con un incremento del +11% nel Q4 (rispetto allo stesso periodo del 2023) e superando gli 840 milioni di euro su base annua."I risultati al 2024 sono molto positivi e riflettono la nostra strategia di prossimità al cliente, la qualità del servizio e l'equilibrio del rischio per garantire valore stabile nel tempo, anche attraverso una serie di azioni concrete a supporto della relazione (prevention, flessibilità etc..) - ha detto l'- Si tratta di una dinamica positiva possibile solo grazie all'ingaggio dei nostri collaboratori e all'orientamento all'accessibilità e alla pluralità dei servizi per tutti i nostri partner e stakeholder, confermata dal consolidamento nelle posizioni di leadership nella soddisfazione dei clienti nonché nelle indagini di Kantar e Ipsos".