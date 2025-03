Campbell abbassa la guidance sull'intero esercizio

Campbell

(Teleborsa) -, storica azienda conserviera statunitense famosa per le sue zuppe, ha chiuso ildell'anno fiscale 2025 (terminato il 26 gennaio 2025) conaumentate del 9% a 2,7 miliardi di dollari (diminuite del 2% su base organica). L'è aumentato del 2% a 372 milioni di dollari, incluso l'impatto dell'acquisizione di Sovos Brands. L'è diminuito dell'8% a 0,74 dollari."Gli utili del secondo trimestre sono stati in linea con le nostre aspettative nonostante l'ambiente operativo dinamico - ha commentato il- Data la debolezza in alcune delle nostre categorie di snack, il previsto miglioramento sequenziale del fatturato non si è concretizzato durante il trimestre e ora abbiamo un'aspettativa più moderata per il secondo semestre. Di conseguenza, stiamo aggiornando le nostre indicazioni per l'intero anno. Restiamo fiduciosi nella nostra capacità di navigare con successo nell'attuale panorama dei consumatori con il nostro portafoglio di marchi di leadership avvantaggiati, un team di talento e un track record di esecuzione. Abbiamo una solida base per offrire una crescita sostenibile e redditizia a lungo termine e rendimenti per gli azionisti".La società staper l'intero anno fiscale 2025 come segue: crescita delle vendite nette di circa il 6% - 8% (rispetto alle precedenti aspettative di 9%-11%) ; vendite nette organiche essere nell'intervallo tra un calo del 2% e uno valore stabile; crescita dell'EBIT rettificato dal 3% al 5%; EPS rettificato da 2,95 a 3,05 dollari, o circa in calo dal 4% al calo dell'1% rispetto all'anno precedente (rispetto alle precedenti aspettative di 3,12-3,22 dollari).Le indicazioni della societàdi importazione da parte degli Stati Uniti e potenziali azioni di ritorsione intraprese da altri paesi, dato che gli ambienti tariffari e commerciali sono incerti e in rapida evoluzione.