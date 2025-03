Dassault Aviation, portafoglio ordini record di 43 miliardi di euro a fine 2024

Dassault Aviation

(Teleborsa) -, azienda aerospaziale francese che produce sia di aerei militari che jet privati, ha registratonelpari a 6,2 miliardi di euro, rispetto alle previsioni nell'ordine dei 6 miliardi di euro e ai 4,801 miliardi di euro del 2023. Sono stati consegnati 21 Rafale (14 France e 7 Export) e 31 velivoli Falcon.L'è stato pari a 519 milioni di euro, ovvero un margine operativo dell'8,3%. L'utile netto rettificato record è stato pari a 1,1 miliardi di euro, ovvero un margine netto del 17,0%. Il contributo diall'utile netto di Dassault Aviation è stato pari a 507 milioni di euro, rispetto ai 453 milioni di euro del 2023."Spinto dal successo commerciale del Rafale, in particolare dai 30 Rafale Export ordinati nel 2024, ildi Dassault Aviation continua a crescere - ha commentato il- Ha raggiunto unal 31 dicembre 2024, composto da 299 velivoli (164 Rafale Export, 56 Rafale France e 79 Falcon). Sono stati ordinati in totale 507 Rafale dall'inizio del programma: 273 Rafale Export e 234 Rafale France". L'acquisizione ordini consolidata del 2024 è stata di 10.869 milioni di euro rispetto agli 8.253 milioni di euro del 2023.Il Consiglio di amministrazione ha deciso di proporre all'Assemblea generale annuale una distribuzione di, nel 2025, pari a 4,72 euro per azione, 370 milioni di euro in totale, che rappresentano un pagamento del 35%.Laper il 2025 è un aumento delle vendite nette rispetto al 2024, nell'ordine di 6,5 miliardi di euro, incluse le consegne di 40 Falcon e 25 Rafale.