Magellan Circle-RightShip, partnership per la decarbonizzazione dei porti europei

(Teleborsa) -- Società di consulenza europea con oltre 20 anni di esperienza in vari settori - ha annuncia di aver stretto una partnership strategica con, la piattaforma marittima digitale leader a livello globale focalizzata su ESG, che fornisce competenze in materia di sicurezza, sostenibilità e responsabilità sociale per accelerare la decarbonizzazione marittima nei porti europei.Attraverso questa collaborazione, i servizi avanzati di consulenza di Magellan Circle e il(MEP) di RightShip supporteranno inella riduzione del loroe nell’accesso aiper implementare strategie di decarbonizzazione innovative.Questasi allinea con gli ambiziosi obiettivi del programma europeoe del, che mirano a ridurre le emissioni di gas serra (GHG) del 55% entro il 2030 e a raggiungere la Carbon Neutrality entro il 2050. Fornendo ai porti soluzioni digitali all’avanguardia e competenze strategiche, RightShip e Magellan Circle consentiranno alle autorità portuali, agli operatori terminalistici e ai responsabili politici di prendere decisioni basate sui dati per operazioni marittime più trasparenti e sostenibili.Il(MEP) è uno strumento digitale rivoluzionario che fornisce dati in tempo reale sulle emissioni delle navi, consentendo ai porti di monitorare, valutare e migliorare le loro prestazioni ambientali. Questomigliora la trasparenza e la responsabilità, aiutando i porti a conformarsi alle rigorose normative ambientali dell’UE. Il MEP può essere utilizzato nei porti per monitorare in tempo reale le emissioni delle navi ormeggiate e in transito, identificando quelle più inquinanti, supportare le decisioni politiche valutando l’impatto delle zone a basse emissioni o dei programmi di incentivi, migliorare la qualità dell’aria attraverso misure di mitigazione basate sui dati e l’allocazione strategica degli ormeggi, rafforzare la conformità con normative europee come l’ EU(ETS) per il settore marittimo e potenziare le richieste di finanziamento fornendo valutazioni accurate dell’impatto ambientale per i bandi dell’UE., Presidente di Magellan Circle, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione per il futuro dei porti europei: "La decarbonizzazione dei porti è un pilastro fondamentale per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi climatici dell’Europa. Attraverso questa partnership, non solo offriamo un monitoraggio avanzato delle emissioni, ma forniamo anche competenze strategiche per l’accesso ai finanziamenti dell’UE, assicurando che i porti dispongano delle risorse necessarie per implementare soluzioni sostenibili"., Ports and Terminals Manager di RightShip, ha evidenziato il ruolo delle soluzioni digitali nella sostenibilità marittima: "Le attività portuali – ormeggio, ancoraggio e manovra – rappresentano il 60-90% delle emissioni di gas serra e della qualità dell’aria di un porto, contribuendo significativamente alle emissioni di Scope 3. In RightShip crediamo che i dati e la trasparenza siano i principali motori del cambiamento nel settore marittimo. Attraverso la nostra partnership con Magellan Circle, stiamo rendendo più semplice per i porti accedere a dati sulle emissioni fruibili e integrare la decarbonizzazione nelle loro operazioni".Con una crescentee unasempre maggiore di catene di approvvigionamento sostenibili, i porti europei necessitano di soluzioni innovative per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni. Grazie al Maritime Emissions Portal di RightShip e alle competenze di consulenza di Magellan Circle, questa partnership offre una soluzione completa per i porti che vogliono guidare la transizione energetica.