OPA Comal, Duferco alza corrispettivo a 5,10 euro e proroga periodo di adesione

Comal

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistosu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, l'offerente Duferco ha deciso dida 4,80 euro (cum dividend) a(cum dividend) per ciascuna azione portata in adesione all'offerta. Viene sottolineato che il nuovo corrispettivo è da considerarsi "finale e definitivo".La decisione arriva dopo che l'azionista aveva assunto l'con tutte le proprie 2.059.933 azioni, rappresentative del 15,73% del capitale sociale di Comal, se il corrispettivo fosse stato incrementato a questo livello.Considerato il nuovo corrispettivo e assumendo che tutte le azioni pggetto dell'offerta siano portate in adesione, ilè pari a 65.347.529,1 euro.L'offerente comunica anche di aver concordato con CONSOB ladi tre giorni di Borsa aperta e, pertanto il periodo di adesione - la cui chiusura era originariamente prevista per il 7 marzo 2025 - terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 12 marzo 2025.