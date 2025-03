Reckitt Benckinser, Standard Ethics conferma rating ESG

Reckitt Benckinser Group

(Teleborsa) - Standard Ethics ha(SER) dia "". Si tratta del sesto notch su nove (nella fascia "Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Reckitt Benckinser Group produce e distribuisce a livello globale un'ampia gamma di prodotti per la casa, per l'igiene personale, per la salute e per l'alimentazione. Tra i prodotti spray disinfettanti e detergenti, detersivi per piatti, prodotti per la cura della persona, alimenti e farmaci.Gli analisti confermano il livello diin materia di Sostenibilità; allineamento riscontrabile sia sul modello di corporate governance sia sulla governance della Sostenibilità. Rendicontazione, obbiettivi e policy ESG sono adeguati, così come la composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione la quale aderisce ai principi di internazionalità, indipendenza e parità di genere.Datain cui Reckitt opera, appare cruciale mantenere un efficace sistema di gestione e prevenzione dei rischi ESG. Su questo fronte, gli analisti si attendono ulteriori e costanti miglioramenti per assicurare la massima tutela verso i consumatori finali.