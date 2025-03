Rimbalzano i mercati europei, a Milano recuperano banche e scendono le utility

adidas

(Teleborsa) -, bollata come "stupida" dal primo ministro canadese Justin Trudeau. Qualche segnale di ottimismo è arrivato ieri sera, quando il Segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick ha indicato un'intervista che il presidente potrebbe essere aperto ai negoziati per risolvere le crescenti controversie commerciali."Niente può fermare il sogno americano", ha ribadito ieri Trump davanti al Congresso. Per quanto riguarda le sue ambizioni di acquisire la, Trump ha colto l'occasione nel suo discorso per affermare che, in un modo o nell'altro, diventerà parte degli Stati Uniti. Per quanto riguarda il Canale di Panama, ha annunciato la creazione di un nuovo ufficio federale per la costruzione navale e ha ribadito che gli Stati Uniti rivendicheranno ilStamattina laha annunciato che(rispetto all'obiettivo del 3% degli ultimi due decenni); prevede inoltre di aumentare il suo deficit di bilancio di un punto percentuale al 4% del PIL, per un totale di circa 5,66 trilioni di yuan, ovvero circa 734 miliardi di euro.Per quanto riguarda i dati macroeconomici, l'Istat ha comunicato che il PIL dell'del quarto trimestre è stato rivisto leggermente al rialzo, inil PMI servizi di febbraio è stato rivisto al ribasso a 50,6 punti, in risultata ancora in calo la produzione industriale a gennaio.Sul fronte delleha comunicato che l'utile operativo è migliorato di oltre 1 miliardo di euro nel 2024,ha annunciato di prevedere un ritorno alla crescita dal 2026 dopo un 2025 che è descritto come "il più difficile in termini di performance finanziaria",ha comunicato un portafoglio ordini record di 43 miliardi di euro a fine 2024.Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,81%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.915,9 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,08%) si attesta su 67,52 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota +104 punti base, con un decremento di 5 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,70%.decolla, con un importante progresso del 3,45%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,67%, e in evidenza, che mostra un forte incremento del 2,18%.Giornata di forti guadagni per, con ilin rialzo del 2,08%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il, che arriva a 40.754 punti. Su di giri il(+1,83%); con analoga direzione, effervescente il(+2,2%).di Milano, troviamo(+9,59%),(+6,38%),(+6,23%) e(+5,61%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,89%.scende del 2,09%. Calo deciso per, che segna un -2,08%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,02%.del FTSE MidCap,(+10,75%),(+5,80%),(+5,19%) e(+4,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,02%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,47%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,41%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,10%.