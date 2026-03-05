Mercati europei positivi, Milano inclusa: vola Campari

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia
, insieme alla scia rialzista dell'indice italiano FTSE MIB
, cambiando decisamente rotta rispetto a un avvio debole. Sullo sfondo resta l’incertezza sugli sviluppi della guerra in Medio Oriente, mentre il nuovo rialzo dei prezzi energetici alimenta i timori sull’inflazione.
Sul mercato valutario, poco mosso l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,161. Lieve aumento per l'oro
, che mostra un rialzo dello 0,48%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,53%), che raggiunge 76,55 dollari per barile.
Aumenta di poco lo spread
, che si porta a +68 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,48%. Tra i listini europei
composta Francoforte
, che cresce di un modesto +0,34%; positiva Londra
che mostra un rialzo dello 0,26%, e resistente Parigi
, che segna un piccolo aumento dello 0,29%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,46%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 48.089 punti.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, brilla Campari
, con un forte incremento
(+9,45%), grazie ai risultati in crescita e alla salita del dividendo.
Ottima performance per STMicroelectronics
, che registra un progresso del 5,85%.
Buoni spunti su Lottomatica
, che mostra un ampio vantaggio del 2,88%.
Ben impostata Snam
, che mostra un incremento del 2,33% nel giorno di presentazione dei conti 2025 e del piano strategico
2026-2030 con investimenti per 14 miliardi di euro per l'integrazione energetica.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Nexi
, che continua la seduta con -18,05% con il mercato un buyback non annunciato
.
Lettera su Amplifon
, che registra un importante calo del 10,56%.
Scivola Banca MPS
, con un netto svantaggio del 2,98%.
In rosso Mediobanca
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,47%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Intercos
(+2,47%), Ferragamo
(+1,81%), Ferretti
(+1,78%) e ENAV
(+1,76%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su D'Amico
, che prosegue le contrattazioni a -5,47%.
Spicca la prestazione negativa di BFF Bank
, che scende del 3,49%.