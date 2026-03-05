Milano 12:33
45.556 +0,48%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 12:33
10.599 +0,29%
Francoforte 12:33
24.290 +0,35%

Mercati europei positivi, Milano inclusa: vola Campari

Nexi delude per un buyback non annunciato

Commento, Finanza, Spread
Mercati europei positivi, Milano inclusa: vola Campari
(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia, insieme alla scia rialzista dell'indice italiano FTSE MIB, cambiando decisamente rotta rispetto a un avvio debole. Sullo sfondo resta l’incertezza sugli sviluppi della guerra in Medio Oriente, mentre il nuovo rialzo dei prezzi energetici alimenta i timori sull’inflazione.

Sul mercato valutario, poco mosso l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,161. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,48%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,53%), che raggiunge 76,55 dollari per barile.

Aumenta di poco lo spread, che si porta a +68 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,48%.

Tra i listini europei composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,34%; positiva Londra che mostra un rialzo dello 0,26%, e resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,29%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,46%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 48.089 punti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, brilla Campari, con un forte incremento (+9,45%), grazie ai risultati in crescita e alla salita del dividendo.

Ottima performance per STMicroelectronics, che registra un progresso del 5,85%.

Buoni spunti su Lottomatica, che mostra un ampio vantaggio del 2,88%.

Ben impostata Snam, che mostra un incremento del 2,33% nel giorno di presentazione dei conti 2025 e del piano strategico 2026-2030 con investimenti per 14 miliardi di euro per l'integrazione energetica.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Nexi, che continua la seduta con -18,05% con il mercato un buyback non annunciato.

Lettera su Amplifon, che registra un importante calo del 10,56%.

Scivola Banca MPS, con un netto svantaggio del 2,98%.

In rosso Mediobanca, che evidenzia un deciso ribasso del 2,47%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Intercos (+2,47%), Ferragamo (+1,81%), Ferretti (+1,78%) e ENAV (+1,76%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su D'Amico, che prosegue le contrattazioni a -5,47%.

Spicca la prestazione negativa di BFF Bank, che scende del 3,49%.
Condividi
```