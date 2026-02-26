Mercati europei in territorio positivo, a Milano bene Nexi

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia
. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB
.
A Piazza Affari spicca la performance di Nexi
che stacca tutti gli altri titoli viaggiando oltre il +4%. Bene anche Prysmian
, tra le migliori del listino dopo l'avvio di seduta in salita
. In netto calo Buzzi
, al pari degli altri titoli del settore cementifero.
Sul fronte macroeconomico
, febbraio 2026 in Italia
l'indicatore di fiducia dei consumatori
sale da 96,8 a 97,4 mentre l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese
diminuisce da 97,7 a 97,4.
Guardando in Europa, la presidente della Banca centrale europea (BCE), Christine Lagarde
, in audizione alla commissione Economica del Parlamento europeo, ha dichiarato
che "ci vorrà fino alla fine del mio mandato per realizzare e consolidare la missione: stabilità dei prezzi e stabilità finanziaria, un euro solido in forma digitale, online e offline, all'ingrosso, al dettaglio, tutto quanto".
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,18. Nessuna variazione significativa per l'oro
, che scambia sui valori della vigilia a 5.165,2 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 64,32 dollari per barile, con un ribasso dell'1,68%.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +59 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,31%. Nello scenario borsistico europeo
composta Francoforte
, che cresce di un modesto +0,45%, senza slancio Londra
, che negozia con un +0,12%, e denaro su Parigi
, che registra un rialzo dello 0,89%.
Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,28%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 50.008 punti.
Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap
(+0,2%); leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,44%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per Nexi
, che vanta un progresso del 4,06%.
Buona performance per STMicroelectronics
, che cresce del 2,15%.
Sostenuta Prysmian
, con un discreto guadagno dell'1,65%.
Performance modesta per Enel
, che mostra un moderato rialzo dell'1,47%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Buzzi
, che prosegue le contrattazioni a -3,13%.
Discesa modesta per Saipem
, che cede un piccolo -1,46%.
Pensosa Leonardo
, con un calo frazionale dell'1,19%.
Tentenna Telecom Italia
, con un modesto ribasso dell'1,13%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Sesa
(+2,80%), BFF Bank
(+2,40%), Moltiply Group
(+2,16%) e NewPrinces
(+2,00%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cementir
, che prosegue le contrattazioni a -1,98%.
Sotto pressione Safilo
, con un forte ribasso dell'1,51%.
Giornata fiacca per Avio
, che segna un calo dell'1,10%.
Piccola perdita per Acea
, che scambia con un -1,06%.