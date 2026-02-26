Milano 13:28
Mercati europei in territorio positivo, a Milano bene Nexi
(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB.

A Piazza Affari spicca la performance di Nexi che stacca tutti gli altri titoli viaggiando oltre il +4%. Bene anche Prysmian, tra le migliori del listino dopo l'avvio di seduta in salita. In netto calo Buzzi, al pari degli altri titoli del settore cementifero.

Sul fronte macroeconomico, febbraio 2026 in Italia l'indicatore di fiducia dei consumatori sale da 96,8 a 97,4 mentre l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese diminuisce da 97,7 a 97,4.

Guardando in Europa, la presidente della Banca centrale europea (BCE), Christine Lagarde, in audizione alla commissione Economica del Parlamento europeo, ha dichiarato che "ci vorrà fino alla fine del mio mandato per realizzare e consolidare la missione: stabilità dei prezzi e stabilità finanziaria, un euro solido in forma digitale, online e offline, all'ingrosso, al dettaglio, tutto quanto".

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,18. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 5.165,2 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 64,32 dollari per barile, con un ribasso dell'1,68%.

Invariato lo spread, che si posiziona a +59 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,31%.

Nello scenario borsistico europeo composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,45%, senza slancio Londra, che negozia con un +0,12%, e denaro su Parigi, che registra un rialzo dello 0,89%.

Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,28%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 50.008 punti.

Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (+0,2%); leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,44%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per Nexi, che vanta un progresso del 4,06%.

Buona performance per STMicroelectronics, che cresce del 2,15%.

Sostenuta Prysmian, con un discreto guadagno dell'1,65%.

Performance modesta per Enel, che mostra un moderato rialzo dell'1,47%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Buzzi, che prosegue le contrattazioni a -3,13%.

Discesa modesta per Saipem, che cede un piccolo -1,46%.

Pensosa Leonardo, con un calo frazionale dell'1,19%.

Tentenna Telecom Italia, con un modesto ribasso dell'1,13%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Sesa (+2,80%), BFF Bank (+2,40%), Moltiply Group (+2,16%) e NewPrinces (+2,00%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cementir, che prosegue le contrattazioni a -1,98%.

Sotto pressione Safilo, con un forte ribasso dell'1,51%.

Giornata fiacca per Avio, che segna un calo dell'1,10%.

Piccola perdita per Acea, che scambia con un -1,06%.
