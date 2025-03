USA, ADP: a febbraio 77 mila occupati in più, ben sotto le attese

(Teleborsa) - Sotto le attese l'andamento dei nuovi posti di lavoro nel settore privato statunitense a2025. Glihanno registrato infatti un aumento di 77 mila posti di lavoro, dopo i 186 mila del mese precedente (dato rivisto da un preliminare di 183 mila). Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 141 mila unità.È quanto indica il(ADP), che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo. Tale report precede quello ufficiale del Dipartimento del Lavoro che verrà pubblicato venerdì prossimo, 7 febbraio 2025.La crescita maggiore è quella del settore dei(+36 mila), in particolare Professional/business services (+27 mila) e Financial activities (+26 mila). Nel settorei posti di lavoro aumentano di 18 mila unità, mentre in quello dellesalgono di 26 mila unità.A livello dimensionale, leimprese hanno registrato un decremento degli occupati di 12 mila, mentre le imprese didimensioni registrano un incremento di 46 mila e l'industria didimensioni di 37 mila."L'e undei consumatori potrebbero aver portato a licenziamenti o a un rallentamento delle assunzioni il mese scorso - ha affermato Nela Richardson, chief economist di ADP - I nostri dati, combinati con altri indicatori recenti, suggeriscono un'esitazione nelle assunzioni tra i datori di lavoro mentre valutano il clima economico futuro".