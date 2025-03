Ascopiave, nel 2024 ricavi superano i 200 milioni di euro

(Teleborsa) - Nel 2024 Ascopiave ha registrato ricavi consolidati per(+13,4% rispetto al 2023). L'azienda ha sottolineato che la crescita del fatturato è stata legata principalmente all’incremento dei ricavi tariffari della distribuzione gas, pari a 15,4 milioni di Euro, e all’aumento delle vendite di energia rinnovabile, pari a 8,7 milioni di Euro. Ilè risultato pari 103,4 milioni (era 94,5 milioni nell’esercizio 2023) e undi 51,6 milioni (46 milioni nel 2023). L'è risultato stabile a 36,5 milioni (rispetto ai 36,7 milioni del 2023), con unapari a 387,6 milioni (389,4 milioni al 31 dicembre 2023). Il Cda ha proposto undi 0,15 euro per azione per complessivi 32,5 milioni."Il Gruppo chiude il 2024 con risultati operativi in crescita, grazie al contributo positivo di tutte le aree di business, che ha più che compensato le componenti straordinarie di reddito registrate nel precedente esercizio. Ottima la performance del comparto delle energie rinnovabili, che ha realizzato un margine operativo lordo di 18,8 milioni di Euro, in decisa crescita rispetto allo scorso anno, grazie all’aumento dei volumi di produzione e ad un regime dei prezzi di vendita tornato a condizioni normali di mercato – ha commentato il Presidente e Amministratore Delegato di Ascopiave,–. Anche il settore della distribuzione gas esibisce risultatipositivi, grazie ad una gestione efficiente delle attività operative e ad un aumento dei ricavi tariffari legato agli investimenti effettuati, agli adeguamenti monetari per l’inflazione e alla revisione del tasso di rendimento sul capitale investito riconosciuto dall’Autorità, in coerenza con l’andamento dei parametri di mercato".Cecconato ha sottolineato che gli investimenti realizzati nell’anno hanno superato gli 80 milioni di euro e sono stati indirizzati sia allo sviluppo e mantenimento in efficienza delle reti di distribuzione che alla realizzazione di nuova capacità di produzione rinnovabile. Il contributo ai risultati delle partecipazioni di minoranza è stato anch’esso particolarmente positivo ed in forte miglioramento.