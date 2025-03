Banca Generali, proposto dividendo a 2,8 euro per azione

Gruppo Banca Generali

(Teleborsa) - Ilha confermato i dati preliminari registrando per l’esercizio 2024 unconsolidato di 431,2 milioni di euro (+32,2%). "Il risultato – si sottolinea in una nota – riflette il successo nel raggiungimento degli obiettivi del piano 2022-2024 incentrati su crescita, profittabilità e remunerazione degli azionisti".Lasi è attestata a 339,3 milioni (+5,9%), la componente diè cresciuta a 91,9 milioni (rispetto ai 5,8 milioni nel 2023) grazie alla performance netta positiva generata per i clienti in scia alla favorevole dinamica dei mercati. Ilè ammontato a 981,1 milioni (+24,5%) guidato dalla crescita del margine finanziario, dal buon andamento delle commissioni ricorrenti nette e dal balzo delle commissioni variabili.Nello specifico, ilè stato pari a 338,6 milioni (+5,4%) beneficiando del "progresso sia del margine d’interesse, grazie all’espansione dei volumi e della redditività degli attivi fruttiferi a fronte di una costante attenzione al costo della raccolta, che del risultato della gestione finanziaria, trainato da una variazione positiva concentrata nell’ultimo trimestre per effetto di azioni di ottimizzazione del portafoglio titoli".Lehanno raggiunto i 1,04 miliardi (+8,7%), quellesi sono attestate a 166,4 milioni (19,2 milioni nel precedente esercizio), "spinte dal contesto di mercato favorevole che, unito alle distintive capacità gestionali interne, hanno consentito di generare performance positive per i clienti". I costi operativi sono stati pari a 294 milioni (+6,2%) rispetto all’anno.Il, rettificato per le componenti non ricorrenti quali le commissioni variabili, si è attestato al 35,4%, di poco variato rispetto all’esercizio precedente (34,9% a fine 2023). Nell’anno sono stati contabilizzati accantonamenti, contributi ai fondi bancari e altre rettifiche per 117,3 milioni rispetto ai 67,6 milioni dell’esercizio precedente.Per quel che riguarda inveceil 2024 si è chiuso con undi(+31,2%). "Al risultato – si spiega in una nota – ha contribuito in particolare la crescita dei dividendi distribuiti, sia in acconto che a saldo, dalla controllata lussemburghese BG Fund Management Luxembourg che si sono attestati a 256,5 milioni rispetto ai 148,2 milioni del 2023 (+73,0%)". Il, al netto dei dividendi da partecipazioni del Gruppo bancario, ha evidenziato un incremento del +6%, mentre il risultato della gestione finanziaria è risultato in aumento di 4,5 milioni. L’aggregato deiè ammontato a 257,9 milioni (+3,8%), il cost/income ratio, che misura l’incidenza dei costi operativi in rapporto ai ricavi operativi netti, è sceso al 29,1% rispetto al 33,5% registrato nel 2023.Il CDA ha deliberato di presentare all’Assemblea degli Azionisti programmata, come da calendario finanziario, per il 17 aprile in prima convocazione la proposta di distribuire unpari a 2,80 per azione (al lordo delle ritenute di legge) per ognuna delle 116.851.637 azioni emesse, corrispondente ad undel 76% dell’utile consolidato dell’esercizio 2024