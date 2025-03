illimity aggiorna risultati preliminari 2024 dopo rettifica da 53,5 milioni

illimity Bank

(Teleborsa) -comunica che rispetto ai risultati preliminari comunicati al mercato in data 11 febbraio 2025,di una specifica nota senior di cartolarizzazione connessa a operazioni di trasformazione di attivi non performing effettuate a inizio 2024.In relazione alla specifica posizione, l’esito del giudizio della Corte di Appello (atteso nel corso del 2025), diversamente dal primo grado di giudizio, spiega illimity in una nota, ", determinandosi il passaggio da stage 1 a stage 2 dell’intera nota senior, con impatto sulla complessiva operazione di cartolarizzazione in termini di Expected Credit Loss (ECL)".Pertanto, rispetto a quanto considerato nei risultati preliminari 2024 approvati ai fini delle segnalazioni di vigilanza, "è stata rilevata, in conformità al trattamento dei c.d. eventi successivi alla data di riferimento dell’esercizio (IAS 10), un’".Sulla base di tale aggiornamento, "al 31 dicembre 2024 si registra un risultato consolidato pari a Euro 316 migliaia (al lordo degli impairment degli avviamenti già comunicati) ed un risultato netto consolidato negativo per Euro 38,4 milioni, con CET 1 ratio pari a circa 13,9% e un Total Capital ratio pari a circa 17,8%, confermando un’elevata solidità patrimoniale della Banca".illimity fa sapere inoltre che "sono in aggiornamento gli schemi economici e patrimoniali, anche ai fini della predisposizione del progetto di bilancio 2024, previsto in approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione per il giorno 12 marzo p.v. come da calendario finanziario già comunicato".