Mercati europei chiudono in territorio positivo, a Milano volano Buzzi e Fineco

(Teleborsa) -. Chiude in positivo anche la seduta di Piazza Affari. Negativo il mercato USA.Il(BCE) ha deciso di ridurre dii tre, come atteso dagli analisti. Pertanto, i tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni disaranno ridotti rispettivamente al 2,50%, al 2,65% e al 2,90%, con effetto dal 12 marzo 2025. Francoforte afferma che "ilè ben avviato" e che "l'andamento dell'inflazione ha continuato a rispecchiare pressoché le attese dei nostri esperti e le ultime proiezioni sono strettamente in linea con le prospettive di inflazione precedenti"."Prima avevano detto che avremmo mantenuto lafinché necessario, cioè era uno valutazione statica. Ora sta diventano meno restrittiva, con un approccio più evolutivo. Abbiamo preso in considerazione il percorso fatto e quindi abbiamo detto che la politica monetaria sta diventando sensibilmente meno restrittiva". Lo ha affermato , presidente della Banca centrale europea (BCE), nella conferenza stampa che ha seguito la riunione del Consiglio direttivo. Lagarde si è anche detta preoccupata dalla possibilità di "un’escalation delle" che "abbasserebbe la crescita dell’area euro minando le esportazioni e indebolendo l’economia globale".A Milano prosegue il rally didopo l'ottima performance di ieri ma il titolo migliore risulta essereche incassa la fiducia degli investitori dopo la pubblicazione dei risultati del 2024.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,29%. L'è sostanzialmente stabile su 2.917,9 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 65,83 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +109 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,93%.sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,47%, sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,83%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,29%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,68%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 41.025 punti.In moderato rialzo il(+0,44%); in rosso il(-0,94%).Dai dati di chiusura di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta del 6/03/2025 risulta essere stato pari a 5,16 miliardi di euro, in ribasso (-9,34%), rispetto ai precedenti 5,69 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,75 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,79 miliardi.di Milano, troviamo(+8,10%),(+4,52%),(+3,16%) e(+3,00%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -15,67%.Sensibili perdite per, in calo del 4,42%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,73%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,36%.del FTSE MidCap,(+14,92%),(+8,04%),(+4,97%) e(+4,46%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,60%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 5,26%.In apnea, che arretra del 3,81%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,53%.