PA, CONSIP: attivo nuovo contratto per fornitura energia elettrica

(Teleborsa) -ha attivato il nuovo contratto per la fornitura di Energia Elettrica alle amministrazioni pubbliche per un quantitativo disponibile di 12 Terawattora (TWh) e un valore di- spiega la nota - consente la certificazione della fornitura da sole fonti rinnovabili tramite Garanzia di Origine (GO), la c.d. “Opzione verde”, che nel 2024 ha permesso di fornire 2.700 GWh di energia elettricaL’iniziativa garantisce – in linea con gli indirizzi del Piano Industriale 2025-28 e del Piano gare 2025 – innovazione e sostenibilità dell’offerta Consip in un ambito merceologico rilevante per i fabbisogni della PA, che può beneficiare della più grande negoziazione di energia elettrica d'Italia con prezzi e condizioni vantaggiose, prestabilite e trasparenti.Alla gara – suddivisa in 17 lotti geografici – hanno partecipato 8 concorrenti per un totale di 78 offerte, facendo registrare un ribasso di -4,76% rispetto alla base d’asta, e -6,03 % rispetto al prezzo del Servizio di Salvaguardia 2025-2026.La finestra di adesione al contratto avrà una durata di 12 mesi e permetterà di stipulare contratti di fornitura a prezzo variabile della durata di 12 o 24 mesi. I corrispettivi delle forniture