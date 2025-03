UniCredit premiata agli AIFIn, Financial Innovation - Italian Awards 2024

(Teleborsa) -si aggiudica ile altri sei prestigiosi riconoscimenti al. La Banca è stata riconosciuta "best-in-class" nella categoria HR & Organizzazione con il progetto "'', un modello integrato di welfare aziendale, progettato per promuovere il benessere e l’inclusione tra i dipendenti, migliorando la qualità di vita individuale e collettiva, rafforzando al contempo, una cultura aziendale basata sul Caring e sulla valorizzazione delle Diversità., con interventi di, all’interno di un ambiente di lavoro che assume sempre più un ruolo di supporto personalizzato verso ogni dipendente, per generare valore che dalla persona, si estende alle famiglie e alla comunità. Il Caring è la base dell’intero sistema di welfare aziendale, per promuovere il miglioramento personale e il cambiamento culturale, l’Empowering è la leva welfare attraverso cui l’azienda valorizza esperienze e talenti unici di ogni dipendente.Un modello di welfare che favorisce engagement e produttività e che cresce insieme alle persone, più del 90% dei dipendenti ha infatti destinato il premio di produttività in servizi e iniziative welfare, a sostegno del benessere e dell’education.afferma: "Siamo orgogliosi che un osservatorio prestigioso come AIFIn ci abbia riconosciuti come. Continuiamo a investire nelle nostre persone, attraverso un modello welfare integrato che mette al centro valori come il Caring, l’inclusione e l’education, favorendo il benessere personale e organizzativo. Un valore reale confermato dalle nostre persone, che per la quasi totalità hanno destinato il premio di produttività in servizi e iniziative welfare".UniCredit si distingue salendo sul podio in diverse categorie. Ottiene ilnella categoria, uno strumento che consente ai genitori di gestire le spese dei figli tra 11 e 17 anni con funzionalità di parental control. Nella categoria, che offre consulenze personalizzate basate sulle esigenze dei clienti. Al, un’assicurazione pensata per proteggere le PMI. Nella categoria, che forma i nuovi Social Change Manager. Inoltre, si aggiudica il, una piattaforma per supportare famiglie, imprese e comunità locali, e nella categoria HR & Organizzazione con "Future proof skills", un progetto di riqualificazione professionale interno per affrontare le sfide future.