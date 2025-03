Azimut, Barclays alza target price: buone notizie sulla distribuzione

Barclays

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+2% da 22 euro) ilsu, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, confermando la" sul titolo.Gli analisti evidenziano che Azimut ha(1,75 euro contro 1,46 euro nel consenso) e la posizione finanziaria netta era solida a 750 milioni di euro. Quindi, Azimut ha detto checome parte del prossimo piano aziendale; quindi considerando anche i potenziali proventi del progetto TNB, una parte potrebbe essere utilizzata per un buyback (che potrebbe o meno portare alla cancellazione delle azioni, a seconda di decisioni opportunistiche anche sulle M&A come spiegato dal management - in passato, Azimut ha utilizzato le proprie azioni per finanziare alcune transazioni e potrebbe decidere di replicare questo approccio, o al contrario potrebbe decidere di cancellare le azioni).Azimut ha riepilogato il progetto TNB e ha. I proventi di questa vendita potrebbero variare da 1 miliardo a 1,2 miliardi di euro, considerando un intervallo di prezzo da 1,8 miliardi a 2,2 miliardi di euro, al netto delle imposte a circa 30% e una vendita dell'80% (quota mantenuta al 20%) e saranno pagati ad Azimut in parte tramite un meccanismo di earn-out nel tempo (e Azimut registrerà il VAN nel conto economico); potrebbero essere investiti nella crescita organica (in Italia o all'estero), nella crescita inorganica (in Italia o all'estero) e/o distribuiti agli azionisti.