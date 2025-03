Cina, bilancia commerciale sopra le attese a febbraio con crollo dell'import

(Teleborsa) - Le esportazioni e importazioni cinesi hanno avuto un andamento contrastato a2025, con il surplus commerciale della grande economia asiatica che è salito più delle attese.É quanto emerge dai dati pubblicati stamattina da Pechino, che evidenziano un incremento del, in surplus per 170,5 miliardi di dollari rispetto all'avanzo di 104,7 miliardi precedente. Superate le attese del mercato che erano per un saldo di 147,5 miliardi.Lesono salite del 2,3% su base annua, dopo il +10,7% registrato a gennaio e rispetto al +5% atteso dagli analisti, mentre lesono calate dell'8,4%, dopo il +1% del mese precedente e rispetto al +1% atteso.