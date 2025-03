Eventi e scadenze del 7 marzo 2025

Domenica 02/03/2025

Mercoledì 05/03/2025

Giovedì 06/03/2025

Venerdì 07/03/2025

BasicNet

Enertronica Santerno

Eurocommercial Properties

Spindox

(Teleborsa) -- Tokyo/Kyoto/Hiroshima - Visita Ufficiale del Presidente Sergio Mattarella in Giappone- Fiera di Rimini - Evento europeo dedicato alle tecnologie, ai servizi, alle soluzioni integrate per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili in Italia e nel bacino del Mediterraneo, per evidenziare l’accelerazione delle politiche energetiche e climatiche e le opportunità che si stanno aprendo nel mercato. Organizzato da Italian Exhibition Group- BolognaFiere - 23ª edizione del grande appuntamento dedicato alle innovazioni per l'industria manifatturiera. Tre i filoni tematici: formazione, digitalizzazione e sostenibilità. Importante occasione per conoscere le principali innovazioni tecnologiche nell'ambito dei processi industriali, sia nelle aree espositive che in quelle dimostrative- BolognaFiere - 13ª edizione di METEF, l'expo internazionale di riferimento per la filiera dell'alluminio organizzata da Senaf. L'evento, che si svolgerà in contemporanea con MECSPE, la principale fiera per l’industria manifatturiera, si prepara a essere una vetrina senza precedenti per le innovazioni e le sfide del settore, soprattutto in ottica di sostenibilità- Palazzo della Regione, Udine - 3ª edizione del forum realizzato dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine con la collaborazione di The European House – Ambrosetti, per un'analisi degli scenari geo-politici ed economico-sociali a livello mondiale, studiandone gli impatti sulle aziende italiane. Interverranno organizzatori e partner- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia- Bruxelles - La presidenza sta organizzando un dibattito orientativo su una proposta di direttiva volta ad armonizzare taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza. I leader dell'UE discuteranno inoltre di Stato di diritto, Lotta contro l'impunità e Carta dei diritti fondamentali dell'UE10:00 -- Maschio Angioino, Napoli - Evento promosso da INPS e Unione Industriali Napoli, per celebrare il talento femminile e discutere le sfide e le opportunità del mondo del lavoro. Interverrà, tra gli altri, il Presidente dell'INPS, Gabriele Fava10:30 -- Francoforte - Il tema della Giornata Internazionale della Donna di quest'anno è "Accelerare l'Azione", che ha come focus le strategie pensate per promuovere l'avanzamento delle donne. Discorso di apertura della Presidente della BCE, Christine Lagarde. Interverrà anche il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta- Comunicazione BOT- Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati approvati - CDA: Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio