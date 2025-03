BioNTech, perdita di 665 milioni di euro nel 2024. Guidance deludente

BioNTech

(Teleborsa) -, azienda tedesca di biotecnologia e biofarmaceutica che ha sviluppato assieme aun vaccino per il Covid-19, ha comunicato che isono stati di 1.190 milioni di euro nell', rispetto a 1.479 milioni di euro per il periodo comparativo dell'anno precedente. Nell', i ricavi sono stati pari a 2.751,1 milioni di euro, rispetto ai 3.819 milioni di euro del 2023. La diminuzione è stata determinata principalmente dalle minori vendite dei vaccini Covid-19 a causa della ridotta domanda di mercato. Inoltre, le svalutazioni del partner Pfizer hanno ridotto significativamente la quota di utile lordo, il che ha influenzato negativamente i suoi ricavi.L'è stato pari a 259,5 milioni di euro per i tre mesi conclusi il 31 dicembre 2024, rispetto ai 457,9 milioni di euro di utile netto del periodo comparativo dell'anno precedente. Per l'intero anno, laè stata pari a 665,3 milioni di euro, rispetto a un utile netto di 930,3 milioni di euro nel 2023."Nel 2024, abbiamo fatto progressi significativi verso la nostra visione attraverso importanti progressi nella pipeline oncologica, tra cui l'avvio di studi clinici globali di fase 3 per il nostro candidato anticorpo bispecifico anti-PD-L1/VEGF-A BNT327 e aggiornamenti di dati chiave dai nostri programmi di immunoterapia del cancro a mRNA - ha affermatodi BioNTech - Prevediamo che il 2025 sarà un anno ricco di dati con molteplici aggiornamenti importanti dai nostri programmi prioritari, che riteniamo abbiano un potenziale dirompente e potrebbero migliorare lo standard di cura, se sviluppati e approvati con successo".Laoncologica avanzata include oltre 20 studi clinici attivi di fase 2 e fase 3 con un focus strategico su due programmi pan-tumorali prioritari: il candidato immunomodulatore di nuova generazione BNT327 e le immunoterapie per il cancro a mRNA. Sono previste molteplici letture di dati nel 2025 e nel 2026 volte a fornire la prova clinica della strategia della pipeline di BioNTech e a far progredire la società verso la trasformazione in una società di portafoglio oncologica multi-prodotto diversificata entro il 2030."Attraverso investimenti strategici nei nostri programmi prioritari come il nostro candidato immunomodulatore di nuova generazione BNT327, ci impegniamo a migliorare significativamente i trattamenti per i pazienti - ha affermato il- La nostra solida posizione finanziaria ci consente di alimentare le nostre attività di R&S e di preparare il lancio di più prodotti nei prossimi anni. Con i nostri investimenti mirati puntiamo a creare valore a lungo termine a vantaggio degli stakeholder di BioNTech".BioNTech prevede che i suoiper l'saranno compresi tra 1.700 e 2.200 milioni di euro e che la loro ripartizione sarà simile a quella del 2024, concentrandosi principalmente negli ultimi tre o quattro mesi, determinando il fatturato dell'intero anno. La stima media degli analisti era di circa 2,5 miliardi per il 2025, secondo dati LSEG.