Cellularline, risultati in crescita nel 2024

Cellularline

(Teleborsa) - Nell’esercizio 2024 il Gruppoha realizzatopari a 164,3 milioni, in aumento del 3,5% rispetto all’anno precedente (Euro 158,6 milioni), principalmente grazie al contributo positivo della più importante linea di prodotto, sia sul mercato domestico, sia su quello internazionale.Ildell’esercizio 2024 risulta essere pari a Euro 8,0 milioni (in aumento rispetto a Euro 4,9 milioni nel 2023); il, calcolato al netto di Euro 6,7 milioni di ammortamenti per Purchase Price Allocation e di Euro 0,8 milioni per costi non ricorrenti si è attestato a Euro 15,6 milioni, in crescita del 11,5% rispetto al precedente esercizio (Euro 14,0 milioni).L’ EBITDA Adjusted , indicatore ritenuto dalla Società rappresentativo dell’andamento della redditività operativa del Gruppo, si è attestato nel 2024 a Euro 22,6 milioni, in crescita del 9,1% rispetto all’esercizio precedente (Euro 20,8 milioni), grazie allo sviluppo del business nonché alle politiche di controllo dei costi attuate. Tale indicatore viene ottenuto aggiungendo all’EBIT Adjusted gli ammortamenti operativi, pari a Euro 7,0 milioni.L’EBITDA Margin Adjusted risulta pari al 13,8% nel 2024 (13,1% nell’esercizio precedente), anch’esso in miglioramento (+70bps) rispetto al 2023.Ildell’esercizio risulta pari a Euro 8,6 milioni rispetto a Euro 7,7 milioni nel 2023, con un miglioramento di Euro 0,9 milioni.al 31 dicembre 2024 risulta pari a Euro 22,0 milioni (riduzione di Euro 13,4 milioni, pari al -37,8%, rispetto a Euro 35,4 milioni al 31 dicembre 2023) ed include debiti verso istituti finanziari, al netto delle disponibilità di cassa (Euro 14,1 milioni), debiti relativi alla valorizzazione delle opzioni Put/Call per l’acquisto delle minorities (Euro 5,0 milioni) e debiti per leasing in applicazione dell’IFRS 16 (Euro 3,3 milioni).Sulla base della performance registrata nell’esercizio 2024, delle azioni intraprese dal management, dell’andamento dei mercati finali, "il Gruppo è confidente in una positiva evoluzione di ricavi e marginalità nell’esercizio 2025, confermando complessivamente gli orientamenti".Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea da convocarsi, in unica convocazione, per il 17 aprile 2025, di destinare l’utile netto di esercizio pari ad Euro 4.020.864, come segue: Distribuzione di unin contanti per un importo pari ad Euro 0,093 per azione ordinaria avente diritto e un dividendo mediante assegnazione gratuita agli azionisti di massime n. 345.197 azioni proprie ordinarie, in misura di 1 azione propria ordinaria ogni 61 azioni ordinarie possedute, con esclusione delle azioni proprie detenute il giorno antecedente la data di stacco del dividendo; Destinazione dell’utile residuo nella “Riserva Utili a nuovo”.L’assegnazione delle azioni proprie è parte della distribuzione dei dividendi dell’esercizio 2024 e corrisponde a Euro 0,14 per azione, calcolato sulla base del prezzo di chiusura delle azioni il giorno precedente la delibera del Consiglio di Amministrazione che ha approvato il progetto di bilancio.