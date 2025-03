Il Piano Trump per la riserva di cryptovalute non convince

(Teleborsa) - Il mercato delle criptovalute continua a scendere,per la costituzione di unaUna notizia che avrebbe dovuto sostenere il mercato e non lo ha fatto, a causa dei numerosi paletti posti dal governo USA agli acquisti di cryto, che comprendono solo i Bitcoin sequestrati e nulla di più. I dettagli del Piano messo a punto dal Presidente sono stati svelati venerdì durante un summit con i player del settore.Questa mattina il Bitcoin, che il mese scorso si era catapultato oltre i 100.000 dollari, paga dazio e registra un. Una performance che conferma l'ampia volatilità di questo mercato. Male anche le altre quattro valute che erano candidate all'inclusione nella riserva e sono state escluse:cede il 5,48%,scivola del 7,27%,dell'8,45% edell'8,59%.Il presidente Trump venerdì scorso ha ospitato unalla casa Bianca, per discutere del progetto di creazione di una riserva di asset digitali di proprietà del governo. Fra gli altri ha partecipato, gande esperto del settore e co-fondatore di World Liberty Financial, la cryptovaluta dlela famiglia Trump. Presenti funzionari e legislatori dell'Amministrazione Trump ed altri nomi noti del settore come il Ceo di MicroStrategy,, il co-fondatore e Ceo di Coinbase,, i fratelli Winklevoss, noti investitori di crypto e l'imprenditoreI dettagli del progetto, invece, hanno deluso a causa deiposti dal Presidente. Innanzitutto, sono stateche erano candidate ad affiancare il Bitcoin, come, che quindi non faranno parte degli asset inclusi.Trump ha poi chiarito che ii americanie quindi non sarà possibile neanche acquistare Bitcoin. Gli unici Bitcoin che faranno parte della riserva sono quelli di cui è stato disposto il sequestro dai tribunali, quale refurtiva di frodi, o comunque confiscati dal governo federale nel corso di procedimenti penali o civili.per la costituzione di una riserva governativa di Bitcoin è statoo e impegna i funzionari del Tesoro a sviluppare, in modo da accrescere la riserva, senza "costi incrementali" per i contribuenti. Pertanto, i fondi dei contribuenti non saranno impiegati per acquistare Bitcoin e nesusn Bicoin apparenenete alla riserva potrà mai essere venduto.Ilha spiegato che gli Stati Uniti intendonomondiale e pensano di utilizzare le stablecoin per farlo.