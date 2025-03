Verallia valutata 6,1 miliardi di euro in offerta BWGI. Niente delisting

Verallia

(Teleborsa) - BW Gestao de Investimentos (), controllata dalla holding brasiliana della famiglia Moreira Salles, presenterà un'per le azioni che non possiede in, senza alcuna intenzione di attuare uno squeeze out e quindi di delistare il titolo della Borsa di Parigi.Ilsarà die sarà pagato interamente in contanti. Questo prezzo dell'offerta implica un premio del 23,2% rispetto al prezzo medio ponderato per volume (VWAP) a 1 mese al 30 gennaio 2025, l'ultimo giorno prima delle voci di mercato su una potenziale transazione. Sulla base di questo prezzo dell'offerta, ilper Verallia è diQuesta offerta pubblica di acquisto, volta a rendere BWGI l'azionista di maggioranza di Verallia,. "In un contesto difficile, BWGI mira a migliorare la stabilità di Verallia per consentire al Gruppo di rafforzare ulteriormente la sua posizione di leader nel materiale di imballaggio sostenibile", si legge in una nota.Se l'offerta pubblica di acquisto avrà successo, BWGIdel Gruppo, impegnandosi a mantenere gli uffici della sede centrale e il centro decisionale di Verallia in Francia. BWGI non intende apportare modifiche all'occupazione all'interno del Gruppo o all'impronta industriale del Gruppo a seguito dell'offerta.