Cy4Gate riduce la perdita a 5,6 milioni di euro nel 2024. Nuovo CFO

Cy4Gate

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha chiuso ilcon unpari a 75,1 milioni di euro, con un incremento del 10% circa rispetto al 31 dicembre 2023. Isono pari a 72,4 milioni di euro, con un incremento del 9%. Tale incremento è riconducibile alle ottime performance registrate nei settori Defence, Forensic Italia e corporate trainato dall'M&A.L'è pari a 12 milioni di euro (12,1 milioni) ed evidenzia unpari al 16% (18%). La marginalità sconta gli effetti dei minori ricavi nel segmento Forensic Intelligence estero, business ad alta profittabilità, compensati solo parzialmente dalle vendite relative alla Decision Intelligence, cyber security e Forensic Italia. L'è negativo per 9,5 milioni di euro (negativo per 4,7 milioni). Tale decremento è attribuibile essenzialmente alla crescita del 28% circa delle D&A dovuta all'ammortamento di software specialistici e alle attività di sviluppo su RCS, oltre agli investimenti necessari per sostenere il business.In ragione di quanto precede, laè pari a 5,6 milioni di euro (perdita di esercizio per 8,9 milioni) in virtù di un impatto fiscale positivo. Larisulta pari a 1,9 milioni di euro, escludendo gli effetti della PPA e le relative tasse nonché i costi straordinari (perdita Adjusted per 2,9 milioni).Lapresenta una cassa negativa per 26,7 milioni di euro (negativa 7,9 milioni). Glinel corso dell'intero esercizio 2024 sono stati pari a 84 milioni di euro, con un incremento del 15% rispetto al portafoglio ordini del 2023. Il backlog al 31 dicembre 2024 ammonta a 36 milioni di euro, con un incremento del 40% rispetto all'esercizio precedente. Nei primi mesi dell'anno il Gruppo ha ottenuto nuove aggiudicazioni pari a 22 milioni."I risultati approvati dal Consiglio di Amministrazione confermano un trend di crescita dell'azienda sia organica che connessa all'M&A - ha commentato il- Il 2024 è stato un anno di sviluppo e consolidamento, che ha visto un incremento del 15% degli ordini e un backlog in forte crescita (+40%), segnali concreti della validità della nostra strategia e della fiducia dei clienti nelle nostre soluzioni. Guardando al 2025, ci aspettiamo ricavi tra gli 84 e gli 87 milioni di euro, con una importante visibilità sulla pipeline commerciale e con ricavi attesi da ordini e attività ricorrenti di circa 67 milioni di euro (circa +25% rispetto a marzo 2024)".Il Consiglio di Amministrazione, a seguito della, Dirigente Preposto e Investor Relator della Società - con efficacia dal 13 marzo 2025, ha nominato: Arianna Ciccolella quale Chief Financial Officer e Dirigente Preposto; e Alessia Pisoni nel ruolo di Investor Relator del Gruppo.ha iniziato la propria carriera nella revisione contabile rivestendo poi il ruolo di Controller in importanti realtà italiane; da ultimo nominata da e-GEOS (Agenzia Spaziale Italiana / Telespazio), leader globale nella geoinformazione, applicazioni e servizi satellitari quale Chief Financial Officer con riporto diretto all'Amministratore Delegato., già Head of FP&A del Gruppo e Investor Relations Coordinator a supporto del CFO dopo 17 anni di esperienza in una multinazionale americana, ha conseguito nel 2024 la certificazione di Investor relator presso l'Academy Euronext.