Mondadori, utile 2024 in leggero calo a 60,2 milioni. Dividendo sale a 0,14 euro

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato che iconsolidati dell'esercizio 2024 si sono attestati a 934,7 milioni di euro, in crescita del 3,3% rispetto ai 904,7 milioni di euro del 2023. Al netto della variazione di perimetro intervenuta tra i due periodi in esame, derivante dal consolidamento delle società Star Shop Distribuzione (dal 1° febbraio), Chelsea Green Publishing (dal 1° maggio) e Fatto in casa da Benedetta (1° ottobre 2024), i ricavi sono risultati sostanzialmente stabili.L', pari a 157,6 milioni di euro, ha evidenziato un incremento del 3,6% rispetto ai 152,1 milioni di euro del 2023, grazie prevalentemente alle aree Libri Trade, Retail e Media. Complessivamente la redditività si è attestata al 16,9%, stabile rispetto a quella dell'esercizio 2023.Ilal 31 dicembre 2024, dopo la quota di pertinenza di terzi, è positivo per 60,2 milioni di euro, in flessione di circa 2 milioni di euro rispetto ai 62,4 dell'esercizio 2023, a causa di circa 4 milioni di maggiori oneri fiscali e di una maggiore quota del risultato di pertinenza di terzi (+2,1 milioni di euro). Il, neutralizzate tutte le poste non ricorrenti precedentemente citate, risulterebbe pari a 68,8 milioni di euro, in calo di circa il 3% rispetto all'esercizio precedente."Il 2024 è stato un anno di crescita, nel corso del quale il nostro Gruppo ha, proseguendo, in particolare, nel rafforzamento della presenza nell'editoria libraria - ha dichiarato l'- Il nostro profilo economico-finanziario conferma il peso crescente del libro, dal quale deriva l'85% dei ricavi consolidati e circa il 90% dei margini complessivi, e la capacità di mantenere un elevato livello di redditività. La performance economica e la solida generazione di cassa consentono, infine, di stimare anche per il nuovo esercizio risultati in ulteriore miglioramento, proseguendo nella creazione di valore a lungo termine per i nostri stakeholder".Laescluso IFRS 16 al 31 dicembre 2024 è risultata pari a -91,8 milioni di euro (debito netto), in leggero incremento rispetto agli -86,1 milioni al 31 dicembre 2023; la rilevante generazione di cassa del business ha consentito di finanziare le acquisizioni di Star Shop Distribuzione, Chelsea Green Publishing e Fatto in casa da Benedetta nonché l'aumentata remunerazione degli azionisti senza sostanzialmente incrementare l'esposizione finanziaria del Gruppo.Il Consiglio di Amministrazione propone alla prossima Assemblea degli Azionisti, convocata in data 16 aprile 2025, di corrispondere ai propri azionisti a titolo di, 0,14 euro per azione, in crescita del 17% per complessivi 36,5 milioni di euro. Tale importo corrisponde a un payout del 60% dell'utile netto 2024 e a un dividend yield pari a quasi il 7% rispetto al prezzo dell'azione al 31 dicembre 2024.Per l'esercizio, Mondadori stima una; si conferma quindi una marginalità stabile intorno al 17% grazie a mirate politiche di pricing sul prodotto Libro nonché a continue azioni di efficientamento in tutte le aree di business, nonostante l'incremento di alcuni costi. Il Gruppo è atteso confermare la significativa capacità di generazione di cassa e quindi un Cash Flow Ordinario mediamente nell'ordine di 70 milioni di euro annui, in linea con quanto previsto per il triennio 2024-2026. L'Indebitamento Finanziario Netto di Gruppo (IFRS 16) è previsto collocarsi, a fine esercizio 2025, a 1,0x EBITDA Adjusted (da 1,1x di fine 2024).