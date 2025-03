Riflettori su Florentia Village, da Sace sostegno al primo Luxury Designer Outlet in Turchia

(Teleborsa) - Oltre 200 negozi per shopping, gastronomia e intrattenimento, in Turchia apre, il primo. Realizzato grazie alla collaborazione tra Kalyon Kampüs,, JP Morgan e RDM-Fingen Group, il progetto è supportato da una linea di credito della durata door-to- door di circa 12 anni di 100 milioni di euro, per un investimento complessivo di"Florentia Village porterà una nuova aria nel mondo del retail di lusso a Istanbul, offrendo ai visitatori un'esperienza unica che combina shopping, gastronomia, ospitalità e intrattenimento. - ha spiegato, membro del Consiglio di amministrazione di Kalyon Holding e presidente di Kalyon Kampüs - Con Florentia Village, sono stati forniti al nostro paese un totale di 160 milioni di euro di risorse estere. Di questi, 100 milioni di euro provengono dal credito; 60 milioni di euro sono investimenti diretti esteri. Questo progetto creerà un grande valore aggiunto in termini economici e incoraggerà i marchi globali ad aumentare i loro investimenti nel nostro paese. Inoltre, contribuirà positivamente all'occupazione nel nostro paese e avrà un impatto positivo sul numero di turisti che visiteranno il nostro paese come centro di attrazione."Secondo Il CEO di RDM-Fingen Group,, "questo progetto creerà un nuovo punto di riferimento per lo shopping di alta qualità all’interno di un centro lifestyle unico in tutta Europa. Abbiamo cercato appassionatamente questa opportunità per oltre 10 anni e ora, grazie alla nostra partnership con Kalyon, possiamo annunciare che questo straordinario progetto diventerà realtà entro il 2026. Situato vicino al secondo aeroporto più grande del mondo, che si prevede raggiunga un traffico passeggeri annuo di circa 100 milioni entro il 2026, e in una città dinamica con una forte struttura metropolitana e una popolazione di 20 milioni di persone appassionate di moda, che ospita anche più di 20 milioni di turisti ogni anno, Florentia Village diventerà un punto di riferimento nello sviluppo degli outlet di lusso a livello mondiale."In particolare, SACE è intervenuta con la Polizza Credito Acquirente a copertura del 95% del finanziamento, concesso in favore della società veicolo turca Kampüs Kentsel, partecipata inter alia da Fingen S.p.A e Kalyon Insaat A.S."Siamo orgogliosi di agire come ‘ponte’ e aprire la strada al Made in Italy in Turchia, grazie al lavoro di squadra con le parti coinvolte e all’impegno della rete internazionale di SACE, in particolare l'ufficio di Istanbul, che è dedicato allo sviluppo delle relazioni con i partner locali per aprire nuove opportunità per le imprese italiane.- ha sottolineato, Responsabile dell’Ufficio Europa, Asia Centrale e Turchia di SACE - L’operazione avrà un impatto significativo in termini di valore aggiunto e occupazione, oltre a essere una vetrina importante per diversi marchi italiani che saranno presenti nell’outlet."Oltre 200 negozi tra ristoranti, caffè e concept store di marchi di lusso internazionali. Florentia Village supererà il concetto tradizionale di centro commerciale, offrendo ai visitatori un’esperienza che combina shopping, gastronomia, ospitalità e intrattenimento.Questo progetto rappresenta il primo nello sviluppo immobiliare in Turchia e l’operazione riveste quindi una rilevanza internazionale: da un lato rappresenta un passo significativo per l’economia turca, portando in Turchia investimenti diretti esteri e finanziamenti internazionali, e al contempo rafforza la presenza globale dei marchi italiani e valorizza il Made in Italy in Turchia.La prima fase del progetto si estenderà su una superficie di, con l’espansione prevista a 110.000 m² in futuro, e prevede di ospitare oltredi visitatori annuali, tra cui turisti locali e internazionali.