Banca Popolare di Cortona, dividendo in crescita a 1 euro dopo utile record

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione dellaproporrà all'Assemblea dei Soci un; lo scorso anno il dividendo era stato di 0,60 euro per azione.La banca, nell'anno in cui si è celebrato l'anniversario dei 100 anni dalla morte di Girolamo Mancini, founder nel 1881 della banca popolare più antica d'Italia, ha conseguito il miglior risultato economico della sua storia: utile netto di 4,26 milioni di euro, in sensibile aumento rispetto al valore 2023 (3,7 milioni di euro).Ilfa registrare una variazione negativa, pari al -2,4%, principalmente in virtù delle variazioni negative nei tassi di riferimento; leproseguono invece il loro percorso di crescita con un progresso del +10,2%. Il margine di intermediazione si colloca su valori simili a quelli dello scorso anno.Sul fronte dei, l'aggregato dei costi operativi registra un incremento del 2,1% attribuibile in massima parte al rafforzamento del capitale umano e al ricambio generazionale. Ilregistra un leggero aumento, passando dal 53,05% del 2023 al 54,18%, rimanendo comunque su una buona misura. Il totale attivo si attesta ad euro 550.925 mila, in incremento del 3,13% rispetto al valore 2023 di 534.213 mila.In crescita il prodotto bancario, che sale del 5,36%, sia come raccolta diretta (+4,10%) che indiretta (+15,47%), e anche negli impieghi (+1,90%). In aumento anche il numero degli, cresciuto nell'anno di altre 8 unità al netto delle uscite.