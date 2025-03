Banca Valsabbina, utile record di 56,5 milioni di euro nel 2024. Sale la remunerazione

(Teleborsa) -, la principale banca popolare di Brescia, ha chiuso ilcon undi 81,7 milioni di euro (+13%) e undi 56,5 milioni di euro (ex 50,1 milioni, +13%), per la sesta volta consecutiva il più alto nella storia della banca. La redditività sul capitale (ROE) è pari al 14%, in progresso rispetto all'anno precedente.Ilraggiunge 154,7 milioni di euro ed è in crescita dell'1% rispetto allo scorso esercizio. Leammontano a 53 milioni di euro e, al netto di poste straordinarie per 8 milioni relative al 2023, presentano un incremento di 0,5 milioni rispetto al precedente esercizio.Laa fine 2024 si è attestata a 5.772 milioni di euro, in crescita del 10,3% rispetto al 2023, in considerazione del continuo aumento dei time deposit e comprendendo il conto online. Gli, in lieve crescita (+0,8%) rispetto all'anno precedente, sono pari ad 3.810 milioni di euro. Sono stati erogati 4.000 finanziamenti per un totale di 537 milioni di euro, di cui 240 milioni (45%) rappresentati da mutui ad imprese assistiti da garanzie statali e 145 milioni concessi alle famiglie per l'acquisto dell'abitazione.Lo stock di Crediti deteriorati lordi () è diminuito da 184 milioni a 170 milioni di euro per l'effetto combinato delle attività di recupero interne e delle cessioni di NPL. L'NPL Ratio Lordo si attesta al 4,3%, in riduzione rispetto all'esercizio precedente (4,7%).I risultati conseguiti consentono di proporre all'Assemblea dei Soci laper azione, tra dividendo in contanti ed assegnazione gratuita di azioni, con una redditività in crescita del 6% rispetto a quanto erogato, in via ordinaria e straordinaria, lo scorso anno (0,80 euro azione).La proposta consentirebbe la distribuzione complessiva di valore economico per circa 30 milioni di euro. Si prevede in particolare l'assegnazione: di undi 0,55 euro per azione, di cui 0,45 euro da erogarsi nel prossimo mese di maggio e 0,10 euro nel mese di novembre; 1ogni 75 possedute nel mese di maggio, a titolo gratuito e senza oneri fiscali per gli azionisti, ed un'ulteriore assegnazione di 1 azione ogni 75 nel mese di novembre, con un rendimento stimato superiore all'8%."I volumi e gli asset gestiti sono in continua crescita ed i risultati in ulteriore miglioramento, a conferma dell'ottimo posizionamento strategico della Banca nel territorio in cui operiamo e nel quale vogliamo continuare a creare e distribuire valore - ha dichiarato il- La banca genera stabilmente redditività ed i principali indici confermano solidità ed adeguatezza, consentendo di proporre ulteriori riconoscimenti ai soci, dopo le distribuzioni - anche straordinarie - dello scorso anno. Con le nuove aperture, i progetti e gli investimenti in corso, sostenuti dalla nostra capacità di autofinanziamento, intendiamo proseguire in un percorso di crescita virtuosa, integrando il modello di offerta con servizi e soluzioni sempre più complementari.Nel 2024 è stata aperta la nuova filiale di Lodi e lo scorso gennaio è stata inaugurata quella di Novara. Nel corso del 2025 sono pianificate una nuova apertura a Milano (la quarta nel capoluogo lombardo) ed una in Valle Camonica, con l'obiettivo di espandere il presidio del territorio e di accelerare la crescita, portando la rete a 75. La banca ha rafforzato il proprio(899 risorse). Considerando anche le società controllate Prestiamoci e Integrae Sim, ormai definitivamente integrate, l'organico complessivo del nostro Gruppo si attesta, a fine anno, a circa 950 risorse.